Der FC Aarau holt GC-Profi Nuno Da Silva zurück

Der FC Aarau nimmt Flügelspieler Nuno da Silva unter Vertrag. Der 27-jährige Schweizer mit portugiesischen Wurzeln unterschreibt bei den Aargauern für zwei Jahre.

Nuno da Silva lief in der Saison 2016/17 bereits während drei Monaten für den FC Aarau auf. Danach folgten Breitenrain, Thun, Winterthur und zuletzt GC als weitere Stationen. In der letzten Saison bestritt er für die Grasshoppers 19 Super League-Einsätze. Nun führt ihn sein Weg in die Challenge League.

“Es freut mich sehr, dass wir Nuno Da Silva wieder zurück im Brügglifeld begrüssen dürfen. Er hat sich seit seinem Abschied vor rund fünfeinhalb Jahren zu einem gestandenen, vielseitig einsetzbaren Spieler weiterentwickelt und ich bin überzeugt, dass er mit seinen fussballerischen Qualitäten wie auch von seiner Persönlichkeit her zum FC Aarau passen wird”, sagt FCA-Sportchef Sandro Burki zum Neuzugang.

psc 16 Juni, 2022 10:36