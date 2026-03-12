Der FC Thun kann vor Heimspiel gegen GC Erfolgsmeldung verkünden

Der FC Thun mobilisiert angesichts seiner äusserst erfolgreichen Auftritte weiterhin die Massen. Das Heimspiel gegen die Grasshoppers am Samstag ist bereits ausverkauft.

Diese Meldung können die Berner Oberländer am Donnerstagmittag verkünden. 10’014 Fans werden in der Stockhorn Arena zugegen sein. Die Partie wird am Samstagabend um 18 Uhr angepfiffen.

Super League-Aufsteiger Thun liegt nach 29 Spieltagen mit bereits 14 (!) Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger St. Gallen an der Spitze der Tabelle. Der Titel ist dem Team von Trainer Mauro Lustrinelli wohl nicht mehr zu nehmen.