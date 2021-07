GC hat 3 Transferziele: Zwei Stürmer und ein Ösi-Verteidiger

Die Grasshoppers sind im Hinblick auf die kommende Saison weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Drei Namen rücken in den Vordergrund.

Zumindest zu Beginn der neuen Saison werden die Zürcher auf Topstürmer Leo Bonatini verzichten müssen, der sich einen Mensikusriss zuzog und in dieser Woche operiert wurde. Als Ersatz blickt GC laut “Nau.ch” auf Schaffhausens Torjäger Rodrigo Pollero, der in der letzten Saison mit 19 Saisontreffern zum besten Torschützen der Challenge League avancierte. Für den 24-jährigen Uruguayer könnte die Reise in Richtung Super League gehen. Neben den Hoppers interessiert sich auch Lausanne-Sport für seine Dienste.

Ein weiteres Transferziel von GC soll der österreichische Verteidiger Georg Margreitter sein. Laut einem Instagram-Bericht eines Fan-Accounts beschäftigt man sich in Zürich konkret mit dem 32-jährigen Routinier, der die letzten sechs Spielzeiten beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga und 2. Bundesliga bestritt. Auch auf der Insel sammelte der Abwehrspieler bereits Erfahrungen.

Zudem soll der Super League-Aufsteiger ein Auge auf Leonardo Campana von Wolverhampton werfen. Im Zuge der Partnerschaft mit dem englischen Premier League-Klub könnte der 20-jährige ecuadorianische Stürmer an GC ausgeliehen werden. Derzeit spielt er mit seinem Land an der Copa America, wo er am Sonntag auf Argentinien trifft.

psc 2 Juli, 2021 15:48