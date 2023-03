GC muss mindestens 2 Wochen auf Tsiy Ndenge verzichten

Die Grasshoppers müssen mindestens zwei weitere Wochen auf Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge verzichten.

Der 25-Jährige fehlte bereits beim 1:1 in St. Gallen am vergangenen Wochenende. Wie die Grasshoppers mitteilen, hat er Ende letzter Woche eine Venenentzündung am Arm erlitten. Der deutsche Mittelfeldprofi darf in den kommenden zwei Wochen deshalb nur ohne Körperkontakt trainieren und kann auch nicht an Spielen teilnehmen. Ndenge verpasst somit mindestens das Zürcher Derby gegen Winterthur und das Auswärtsspiel in Sion.

Tsiy Ndenge hat Ende letzter Woche eine Venenentzündung am Arm erlitten. Der deutsche Mittelfeldspieler darf aus diesem Grund in den nächsten zwei Wochen nur ohne Körperkontakt trainieren und nicht an Spielen teilnehmen.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 9, 2023

psc 9 März, 2023 16:54