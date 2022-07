GC bedient sich gleich doppelt bei den Wolves

Der Grasshopper Club Zürich hat sich seine hervorragenden Beziehungen zu den Wolverhampton Wanderers mal wieder zunutze gemacht und gleich doppelt zugeschlagen: Meritan Shabani und Renat Dadashov kommen zum Rekordmeister.

Meritan Shabani und Renat Dadashov sind ab sofort Bestandteil des Kaders vom Grasshopper Club Zürich. Wie der Rekordmeister offiziell bekanntgibt, unterschreibt der Mittelfeldspieler wie der Mittelstürmer einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Shabani durchlief einst beim FC Bayern alle Nachwuchsstufen und gab 2018 sein Debüt in der Bundesliga. Die GC-Verantwortlichen checkten den 23-Jährigen in der jüngeren Vergangenheit gründlich durch, Shabani trainiert bereits seit drei Wochen mit den Hoppers und konnte dabei den Trainerstab von seinen Qualitäten überzeugen.

Der 23-jährige Dadashov ist ebenfalls in Deutschland ausgebildet worden, spielte einst im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig – und ist in Zürich kein Unbekannter. Dadashov war schon vor zwei Jahren an GC ausgeliehen, konnte aufgrund einer Kreuzbandverletzung allerdings kein Spiel absolvieren.

“Mit Shabani und Dadashov verpflichten wir zwei Spieler mit ausgeprägten technischen Qualitäten, die jederzeit Tormöglichkeiten kreieren können. Shabani hat grosses Potential in den ersten Wochen bei uns erkennen lassen und wir sind zuversichtlich, dass er gemeinsam mit Dadashov unsere Offensive deutlich verstärken wird”, sagt GC-Sportchef Bernt Haas.

Willkommen in Zürich, Meritan und Renat! 🔵⚪️ 📝 Beide Spieler wechseln von den @Wolves zu GC und haben einen Zweijahresvertrag mit dem Zürcher Traditionsclub unterschrieben, mit Option um 12 weitere Monate. #gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) July 9, 2022

aoe 9 Juli, 2022 12:37