GC-Captain Amir Abrashi verlängert

GC-Captain Amir Abrashi hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler kehrte im Sommer 2021 zu den Zürchern zurück und blickt inzwischen auf insgesamt 185 Pflichtspiele für den Schweizer Rekordmeister bestritten. Abrashi freut sich auf mindestens 18 weitere Monate im GC-Trikot: «Es war eine klare und sehr einfache Entscheidung für mich. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich darauf freuen kann, ein weiteres Jahr bei meinem Herzensverein zu spielen. Ich danke der Vereinsführung für das Vertrauen, das sie mir ständig entgegenbringt, und werde weiterhin mein Bestes geben, um der Mannschaft auf und neben dem Platz weiterzuhelfen.»

GC-Sportchef Bernt Haas freut sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung: «Amir ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und spielt unter allen Aspekten eine entscheidende Rolle in unserem Team. Er weiss ganz genau, was es bedeutet für den Grasshopper Club Zürich spielen zu dürfen und führt mit Herzblut und Leidenschaft die Mannschaft auf und neben dem Platz. Wir freuen uns, auf einen so wichtigen Spieler und vorbildlichen Menschen für ein weiteres Jahr zählen zu dürfen.»

psc 23 Januar, 2023 17:45