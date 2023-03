GC-Interimspräsident Gurovits spricht über die Kündigung von Contini

Interimspräsident Andras Gurovits von den Grasshoppers richtet sich in einer Videobotschaft an die Fans und die Öffentlichkeit und spricht unter anderem über die Personalie Giorgio Contini.

Dieser hat seinen Vertrag bei den Hoppers per Ende August 2023 gekündigt, was Gurovits in seiner Nachricht ausdrücklich bestätigt. Dass diese Tatsache ausgerechnet jetzt publik wurde betitelt der interimistische GC-Präsident als «sehr unglücklich». Dennoch werde man in der jetzigen Konstellation weitermachen. Contini bleibt also (Stand jetzt) bis Saisonende an Bord. Dies sei zwar unkonventionell, doch nach einer Analyse der Situation sei dies aus ihrer Sicht die beste Lösung, um «das positive Momentum der letzten Spiele» mitzunehmen. Zudem sei man überzeugt, dass Contini professionell weitermachen wird.

Auch die Situation rund um das Stadionprojekt in Zürich thematisiert der GC-Interimsboss. Bekanntlich war Credit Suisse unter anderem Namensgeber der neuen Arena. Welche Auswirkungen die Übernahme der Bank durch die UBS hat, könne noch nicht abgeschätzt werden. Es würden aber gültige Verträge bestehen und Gurovits ist überzeugt, dass das neue Stadion «früher oder später» dennoch kommt – auch gegen den Widerstand, der sich durch das Bankentheater mitunter wieder gestärkt fühlt.

Die ganze Botschaft von Gurovits im Video:

Interims-Präsident András Gurovits äussert sich in einer Videobotschaft zur Kündigung von Giorgio Contini und zur Übernahme der Credit Suisse und möglichen Folgen für das Zürcher Fussballstadion auf dem Hardturmareal.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 29, 2023

psc 29 März, 2023 12:08