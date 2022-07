GC verleiht gleich zwei Spieler an den FC Schaffhausen

Die Grasshoppers verleihen mit Robin Kalem und Leonardo Uka bis zum Ende der Vorrunde gleich zwei Spieler an den FC Schaffhausen.

Robin Kalem, der am Donnerstag seinen 20. Geburtstag feiert, war bereits letzte Saison an Schaffhausen ausgeliehen. In der Munotstadt kam der deutsche Mittelfeldspieler in 34 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore und vier Vorlagen.

Leonardo Uka spielte in der vergangenen Saison für die U21 der Hoppers. In der 1. Liga erzielte der 21-jährige Angreifer zehn Tore in 25 Pflichtspielen. Nun wird er in der Challenge League auflaufen.

“Kalem konnte letzte Saison in Schaffhausen seinen Entwicklungsprozess erfolgreich vorantreiben und überzeugende Leistungen zeigen. Nun sind wir froh, dass wir ihm für weitere vier Monate die Möglichkeit bieten können, sich in einem bereits vertrauten Umfeld definitiv zu beweisen. Es ist für uns wichtig, dass auch Uka seine ersten Erfahrungen in der Challenge League sammeln und sich auf einem konkurrenzfähigen Niveau weiterentwickeln kann”, sagt GC-Sportchef Bernt Haas zu den beiden Transfers.

