GC-Präsident Andras Gurovits äussert sich zu den Verkaufsgerüchten

In dieser Woche wurde publik, dass GC-Besitzerin Jenny Wang die Investmentbank Moelis damit beauftragt hat, das Käuferinteresse am Verein auszuloten und allfällige Bewerber zu durchleuchten. Nun äussert sich Interimspräsident Andras Gurovits zu den Spekulationen.

Tatsächlich bestätigt der GC-Präsident gegenüber «Blick», dass ein entsprechender Prozess in Gang gesetzt wurde. «In letzter Zeit gab es Anfragen von neuen Kaufinteressenten. Im Rahmen eines professionellen Prozesses will die Eigentümerin nun die Handlungsoptionen prüfen lassen», so Gurovits.

Dass der Grasshopper Club zeitnah verkauft wird, heisse dies jedoch nicht: «Grundsätzlich stehen die chinesischen Besitzer weiterhin zu ihrem finanziellen Commitment für GC und dazu, dass der Klub nicht zum Verkauf steht. Die Planung für die nächste Saison läuft normal weiter, und wir rechnen fest damit, am 1. Mai die Lizenz für die Saison 2023/24 in erster Instanz zu erhalten.»

Seit ihrem Einstieg vor rund drei Jahren haben die Chinesen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in GC investiert. Mit einem Verkauf dürfte diese Summe kaum gedeckt werden. Ein Ausstieg ist aber zumindest ein Szenario, mit dem sich die Chinesen durchaus konkret beschäftigen, wie die jüngsten Entwicklungen zeigen.

psc 19 April, 2023 12:11