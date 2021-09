GC-Kapitän Amir Abrashi verletzt sich bei der Nationalmannschaft

Amir Abrashi hat sich am Sonntag beim 1:0-Sieg Albaniens gegen Ungarn in der WM-Quali einen Muskelfaserriss zugezogen und muss längere Zeit pausieren.

Die Grasshoppers rechnen mit einem rund vierwöchigen Ausfall des 31-jährigen Mittelfeldspielers, der in diesem Sommer zu den Zürchern zurückgekehrt ist und sofort das Kapitänsamt übernahm. Abrashi reist am Dienstag zurück in die Schweiz und beginnt im Anschluss die Reha.

Gute Besserung Captain! Amir Abrashi hat sich im Nationalmannschaftsspiel gegen Ungarn einen Muskelfaserriss am Oberschenkel zugezogen und fällt voraussichtlich für vier Wochen aus: https://t.co/51cDuv4N9V #gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/RJ84O57a7V — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 7, 2021

