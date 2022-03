GC-Profi Petar Pusic hat Long Covid überstanden und ist zurück

Petar Pusic kämpfte sich in den letzten Wochen und Monaten mit Langzeitfolgen von Corona-Infektionen herum. Jetzt ist der Mittelfeldspieler bei den Grasshoppers endlich zurück.

Wie diese mitteilen, konnte der 23-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bereits am Freitag könnte er zu einem Testspieleinsatz kommen. Pusic musste sich in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben wieder auf das notwendige Fitnesslevel bringe, nachdem ihn gleich zwei Corona-Infektionen Ende des vergangenen und Anfang dieses Jahres zurückgeworfen hatte. Zwischenzeitlich erkrankte er auch noch am Pfeifferschen Drüsenfieber. Die physischen Probleme scheint der Ur-Hopper nun überwunden zu haben. In der Schlussphase der Meisterschaft ist er wieder eine Option.

Petar Pusic ist zurück im Mannschaftstraining und könnte bereits am Freitag zu einem Teileinsatz kommen! 🤩#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 23, 2022

psc 23 März, 2022 14:30