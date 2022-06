GC schickt Talent Elmin Rastoder in die Challenge League

Die Grasshoppers verleihen Mittelstürmer Elmin Rastoder für die kommende Saison an den FC Vaduz in die Challenge League.

Der 20-Jährige bestritt die vergangene Saison in der U21 der Hoppers. In 26 Ligaspielen gelangen ihm da 13 Tore. Nun soll er sich in der Challenge League spielerisch weiterentwickeln. “Wir freuen uns, dass wir Elmin mit dieser Leihe die Möglichkeit bieten können, auf Challenge League Niveau regelmässig Spielzeit zu sammeln. Wir hoffen, dass er in Vaduz wertvolle Erfahrungen sammeln kann und freuen uns darauf, ihn im nächsten Sommer wieder in Zürich begrüssen zu dürfen”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana.

Der Grasshopper Club Zürich und der @VaduzFC haben sich auf die Leihe von Elmin Rastoder geeinigt. Der 20-jährige Stürmer wechselt bis zum Sommer 2023 zu den Liechtensteinern, um in der Challenge League seinen Entwicklungsprozess fortzusetzen.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) June 16, 2022

psc 16 Juni, 2022 10:25