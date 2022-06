Mögliche Neuzugänge: GC testet gleich zwei Spieler

Bis auf Goalie Justin Hummel haben die Grasshoppers im Hinblick auf die kommende Saison noch keine Neuzugänge getätigt. Derzeit werden nun mit Stürmer Meritan Shabani (23) und Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge (25) zwei Spieler getestet.

Die beiden Deutschen befinden sich in dieser Woche im Mannschaftstraining und werden auch im ersten Testspiel gegen den FC Schaffhausen am Freitag auf dem GC/Campus eingesetzt. Stürmer Shabani steht derzeit bei den Wolves unter Vertrag und kommt dort in der U23 zum Einsatz. Ausgebildet wurde er einst beim FC Bayern.

Mittelfeldprofi Ndenge stand in den vergangenen vier Jahren beim FC Luzern unter Vertrag, kam dort in der letzten Saison allerdings nur zu fünf Super League-Einsätzen. Nun kann der ehemalige Gladbach-Junior ablösefrei wechseln.

Am morgigen Freitag steht für GC das erste Testspiel der neuen Saison an. Auf dem GC/Campus empfängt man den FC Schaffhausen. Zudem wird man am 17. Juli 2022 ein weiteres Testspiel in Wiesbaden bestreiten.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) June 23, 2022

psc 23 Juni, 2022 15:04