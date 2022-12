GC holt dritten Japaner: Teruki Hara kommt

Die Grasshoppers verstärken ihre Mannschaft mit einem weiteren Japaner: Teruki Hara findet den Weg nach Zürich.

Wie die Zürcher am Freitagmorgen mitteilen, wechselt der 24-jährige Rechtsverteidiger vorbehaltlich des Medizinchecks aus seiner Heimat von Shimizu S-Pulse zu GC. Hara wechselt zunächst auf Leihbasis für die aktuelle Saison zu den Hoppers und kann dann dank einer Option fix übernommen werden.

«Nach der erfolgreichen Integration und Entwicklung japanischer Spieler in unserem Team in den letzten Jahren, freuen wir uns, mit Teruki Hara einen dynamischen und sehr vielseitigen Spieler zu verpflichten, der bereits grosse Erfahrung gesammelt hat und uns in der Rückrunde mit seinen Qualitäten helfen kann. Wir wünschen ihm einen guten Start in Zurich und hoffen, dass er sich möglichst schnell einleben wird», sagt GC-Sportchef Bernt Haas.

Welcome to Zurich, Teruki! 🔵⚪ 📝 GC freut sich, vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks, die Verpflichtung des japanischen Aussenverteidigers Teruki Hara bekannt zu geben: https://t.co/u6sdNoyOou#gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/PmwBb2K581 — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) December 30, 2022

psc 30 Dezember, 2022 10:24