GC und Cvetkovic gehen getrennte Wege

Die Grasshoppers und Aleksandar Cvetkovic gehen fortan getrennte Wege. Der Vertrag des Innenverteidigers wird per sofort aufgelöst.

Aleksandar Cvetkovic wechselte 2018 zu den Grasshoppers und führte den Rekordmeister in der vergangenen Saison als Captain zum Aufstieg in die Super League. Nun folgt allerdings die Trennung. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde das Arbeitspapier gekündigt. In der laufenden Meisterschaft stand der 26 Jahre alte Serbe nur einmal in der Startelf. Wohin es nun für ihn geht, ist indes noch offen.

Danke für deinen Einsatz und alles Gute für deine Zukunft, Aufstiegscaptain! 💙🤍 Nach vier Jahren und 103 Spielen in blauweiss haben GC und Cvetkovic gemeinsam entschieden, den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. News: https://t.co/JUFxe5NvDW#gc #zürich pic.twitter.com/2QTBlxqtGT — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 12, 2022

adk 12 Januar, 2022 17:33