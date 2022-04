GC verlängert mit Sturmhoffnung Elmin Rastoder

Die Grasshoppers verlängern den Vertrag mit dem 20-jährigen Mittelstürmer Elmin Rastoder.

Der Youngster läuft seit der U17 für die Hoppers auf und kommt derzeit vorwiegend in der U21 zum Einsatz. Zuletzt bestritt er auch zwei Teileinsätze in der Super League. Rastoder unterschreibt bei GC nun einen Vertrag bis 2024. “Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit Elmin um weitere zwei Jahren verlängert zu haben. Er hat sich in dieser Saison mit der U21 bewiesen und konnte bereits seine ersten Erfahrungen in der Super League sammeln. Wir freuen uns weiterhin mit ihm langfristig planen zu können, um ihm die bestmöglichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana.

GC freut sich, die Vertragsverlängerung mit Elmin Rastoder bekannt zu geben. Der 20-jährige Mittelstürmer hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert, mit einer Option um ein weiteres Jahr: https://t.co/3BhmpuyKyV#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) April 7, 2022

psc 7 April, 2022 10:46