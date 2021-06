GC im Verletzungspech: Torjäger Leo Bonatini fehlt zum Saisonstart

Die Grasshoppers müssen für den Rest der Saisonvorbereitung und zu Beginn der neuen Spielzeit auf den brasilianischen Torjäger Leo Bonatini verzichten.

Wie die Zürcher mitteilen, hat sich der 27-jährige Angreifer einen Meniskusriss erlitten. Bonatini wurde am Montag erfolgreich operiert. Voraussichtlich wird er vier bis sechs Wochen ausfallen. In der letzten Saison erzielte die Leihgabe von Wolverhampton für die Hoppers in 31 Ligaspielen elf Tore.

psc 30 Juni, 2021 16:22