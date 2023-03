Ein Bundesligist krallt sich wohl GC-Verteidiger Noah Loosli

GC-Verteidiger Noah Loosli könnte im Sommer erstmals ins Ausland wechseln.

Der Vertrag des 26-Jährigen bei den Hoppers läuft aus. Laut «Blick» sichert sich der VfL Bochum die Dienste am Abwehrspieler. Loosli wurde bereits bei GC ausgebildet. Nach Leihgeschäften in Wohlen und in Schaffhausen spielte er zwischen 2018 und 2021 auch drei Jahre für den FC Lausanne-Sport, ehe er zu seinem Stammklub zurückgekehrt ist, wo er derzeit Stammspieler ist. Nun scheint der nächste Abschied bevorzustehen.

Der VfL Bochum liegt in der Bundesliga-Tabelle derzeit ganz am Ende, hat aber weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt.

psc 9 März, 2023 16:14