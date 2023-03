GC nimmt den 18-jährigen Zürcher Samuel Marques unter Vertrag

Die Grasshoppers binden ein weiteres Talent an die Profimannschaft: Der Zürcher Samuel Marques unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler läuft bei GC derzeit für die U21 in der 1. Liga auf. Zudem wird er teilweise in die 1. Mannschaft integriert. Anfang Januar reiste er mit den Profis auch ins Trainingslager nach Spanien und konnte dort Erfahrungen sammeln. Mittelfristig soll er in jener Mannschaft ein fester Bestandteil werden.

Erminio Piserchia, Technischer Leiter der Nachwuchsabteilung, sagt zum Vertragsabschluss: «Samuel ist ein grossartiger Junge, auf und neben dem Platz! Er geht seine fussballerische Ausbildung mit sehr viel Ambition und Willen an. Wir freuen uns über seine Entwicklung und natürlich, dass wir mit ihm einen Profivertrag abschliessen konnten. Es wäre schön, ihn bald in der höchsten Schweizer Spielklasse spielen zu sehen.»

GC Zürich hat einen weiteren talentierten Jugendspieler unter Vertrag genommen. Der 18-jährige Zürcher Samuel Marques, welcher seit 2019 im GC-Nachwuchs spielt, hat beim Rekordmeister seinen ersten Profivertrag bis Sommer 2025 unterschrieben.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 15, 2023

psc 15 März, 2023 14:09