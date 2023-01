Goalie Manuel Kuttin verlässt GC ohne einen Einsatz

Nur gut drei Monate nach seiner Ankunft verlässt der österreichische Keeper Manuel Kuttin die Grasshoppers wieder – ohne einen einzigen Einsatz.

Der 29-Jährige stiess Ende September aufgrund der Verletzung von André Moreira zu den Zürchern und fungierte von da an als Backup von Justin Hammel. Kuttin stand in acht Super League-Spielen im Kader und konnte seine Erfahrung in Trainings und abseits des Platzes einbringen. Nun gibt GC bekannt, dass der Ende Dezember ausgelaufene Vertrag nicht mehr erneuert wird.

«Wir bedanken uns herzlich bei Manuel für sein Engagement und sein hochprofessionelles Verhalten. Es war mir ein Vergnügen, während diesen drei Monaten mit ihm arbeiten zu dürfen. Mit seiner Erfahrung und seinen menschlichen Fähigkeiten war er eine grosse Unterstützung für Justin Hammel. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste», sagte GC-Torhütertrainer Jörg Stiel.

