Margreitter unterschreibt bei GC: “Freue mich riesig”

Geballte Erfahrung für den Grasshopper Club Zürich: Georg Margreitter, die letzten sechs Jahre in Deutschland unter Vertrag, schliesst sich dem Super-League-Aufsteiger zunächst für die kommende Saison an.

Der Grasshopper Club Zürich setzt in der neuen Saison auf die Erfahrung von Georg Margreitter, der laut offizieller Mitteilung einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Der 32-jährige Innenverteidiger absolvierte in seiner Karriere über 300 Profispiele in Deutschland, Österreich, Dänemark und England. Diese Erfahrung soll er in das junge GC-Kader einfliessen lassen.

“Ich hatte das Glück in meiner Karriere, dass ich immer für Traditionsklubs spielen konnte. Es war mir wichtig, dass ich zu einem Verein komme, der eine spürbare Geschichte hat”, sagt Margreitter, der anfügt: “Und GC ist auf jeden Fall so ein Verein. Das wird man auch in der kommenden Saison spüren und auf das freue ich mich riesig.”

Für den 1. FC Nürnberg bestritt Margreitter in der vergangenen Saison 18 Spiele in der 2. Bundesliga. Nachdem er verletzungsbedingt lange aussen vor war, füllte er beim Club in den letzten Woche die Rolle als Stammspieler aus. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Der Grasshopper Club Zürich freut sich, die Verpflichtung von Georg Margreitter bekannt zu geben. Der Innenverteidiger hat in Zürich einen 1-Jahresvertrag unterschrieben: https://t.co/k3F8RLjSC7 #gc #zürich #traditionsclub #neuidestadt pic.twitter.com/GiPuFEyJyx — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) July 5, 2021

aoe 5 Juli, 2021 16:01