Mitten im Abstiegskampf: GC-Coach Giorgio Contini bei Ligakonkurrent ein Thema

Die Grasshoppers kämpfen in den verbleibenden Spielen dieser Saison um den Klassenerhalt in der Super League. Vor den letzten zwei Spielen droht unter Umständen das Szenario Barrage. Mittendrin gibt es jetzt Spekulationen um Trainer Giorgio Contini.

Wegen der schwachen Rückrunde wurde die Position des 48-Jährigen zwischenzeitlich bereits infrage gestellt. Der chinesische Klubpräsident Sky Sun hat Contini allerdings das Vertrauen ausgesprochen und tut dies weiterhin. Laut “Blick” ist der gebürtige Winterthurer im Hinblick auf die kommende Saison ein Thema beim FC Sion, der ebenfalls in den Abstiegskampf involviert ist. Christian Constantin scheint vom GC-Coach durchaus überzeugt zu sein, zumal dieser in der Vergangenheit bereits in Vaduz und Lausanne zuverlässige Dienste geliefert hat.

psc 19 Mai, 2022 11:50