Ein Neuling: Yakin nominiert GC-Profi Dominik Schmid für die Nati

Murat Yakin sorgt mit seinem Aufgebot für den Start in die EM-Quali gegen Belarus und Israel für eine Überraschung: GC-Profi Dominik Schmidt wird berücksichtigt.

Der 25-jährige Linksfuss kam einst in der U21 zum Einsatz. Über Erfahrungen bei der A-Nati verfügt der frühere Basler Junior, der seit 2020 für die Hoppers aufläuft, bislang nicht. Dies wird sich nun ändern.

Wie angekündigt finden die Routiniers Haris Seferovic und Steven Zuber im Aufgebot keine Berücksichtigung. Yakin betont aber, dass die Türe für keiner dieser beiden Profis geschlossen ist. Dafür kehren unter anderem die Basler Youngster Andi Zeqiri und Zeki Amdouni sowie auch Aussenverteidiger Jordan Lotomba zurück.

Die Nati trifft in der EM-Quali am 25. März in Serbien auf Belarus und am 28. März in Genf auf Israel.

Aufgebot / Sélection / Convocazione 🇧🇾 🆚🇨🇭

📅 25.3 🕕 18:00

🏟️ Novi Sad/SRB 🇨🇭🆚 🇮🇱

📅 28.3 🕘 20:45

🏟️ Stade de Genève

🎟️ https://t.co/LvDlnGCOl1 pic.twitter.com/2x4cbsIdy7 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 16, 2023

psc 16 März, 2023 10:39