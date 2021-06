Perfekt: Amir Abrashi kehrt zu den Grasshoppers zurück

Die Rückkehr von Amir Abrashi zu den Grasshoppers ist perfekt.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag bis 2023. Abrashi spielte zwischen 2010 und 2015 bereits für GC, ehe er sich in Richtung Freiburg verabschiedet. Von dort wird er nun fix vom Super League-Aufsteiger übernommen. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er wieder in der Schweiz – da noch für den FC Basel. Eine Kaufoption liessen die Bebbi verstreichen.

GC schlägt nun zu, was Abrashi glücklich stimmt: “Ich wollte immer zu GC zurückkehren und jetzt war der perfekte Zeitpunkt für den Wechsel. Ich freu mich enorm wieder zurück nach Hause zu kommen.”

psc 23 Juni, 2021 12:14