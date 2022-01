Perfekt: GC erhält dank den Wolves wieder ein Juwel

Die Grasshoppers profitieren einmal mehr von ihrer Partnerschaft mit den Wolves und können das südkoreanische Sturmtalent Sangbin Jeong unter Vertrag nehmen.

Der 19-Jährige wird von Premier Ligist Wolverhampton aus seiner Heimat unter Vertrag genommen und auf Leihbasis gleich für 18 Monate an die Hoppers weitergegeben. Der junge Stürmer bestritt in der vergangenen Saison 28 Spiele für die Suwon Samsung Bluewings in der K League 1, der höchsten Spielklasse Südkoreas. Er erzielte dabei sechs Tore und steuerte zwei Assists bei. Mit 19 Jahren gab er im Juni 2021 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Sri Lanka und traf dabei auf Anhieb. Nun wagt er den Sprung nach Europa.

“Mit der Verpflichtung von Jeong setzen wir auf ein junges, international beachtetes Talent, welches grosses Potential besitzt. Wir hoffen, dass er sich schnell einleben und uns mit seiner Schnelligkeit und seinen bereits weit ausgereiften Qualitäten in der Offensive verstärken wird”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana.

psc 28 Januar, 2022 17:20