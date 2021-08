Perfekt: Noah Loosli kehrt zu den Grasshoppers zurück

Abwehrspieler Noah Loosli kehrt wieder zu den Grasshoppers zurück und unterschreibt bei den Zürchern für zwei Jahre.

Die Hoppers bestätigen die Verpflichtung des 24-jährigen Aargauers am Dienstag. Noah Loosli durchlief bei GC ab der U10 sämtliche Nachwuchsstufen. 2015 bestritt er sein erstes Super League-Spiel mit den Hoppers. Nachdem sein Vertrag bei Lausanne-Sport in diesem Sommer ausgelaufen war, erfolgt nun die ablösefreie Rückkehr.

GC-Sportchef Seyi Olofinjana freut sich über Looslis Rückkehr: “Wir freuen uns, einen talentierten Spieler zurückzubringen, der in unserer Nachwuchsakademie aufgewachsen ist. Noah hat seine Karriere bei GC begonnen und wir sind stolz darauf, dass er unseren Klub erneut gewählt hat. Unser Cheftrainer Giorgio Contini hatte bereits die Gelegenheit, mit ihm bei Lausanne-Sport zu arbeiten und schätzt die Qualitäten dieses jungen Spielers sehr.”

psc 17 August, 2021 13:34