SC Freiburg angelt sich GC-Juwel

Dem Grasshopper Club Zürich wird ein junger Spieler abspenstig gemacht. Ifechukwu Ogbus heuert im Nachwuchs des SC Freiburg an.

Ifechukwu Ogbus steht nicht länger beim Grasshopper Club Zürich unter Vertrag und wechselt per sofort zum SC Freiburg. Dort kommt der 16 Jahre alte Angreifer im Nachwuchs unter und wird zukünftig im U17-Team des Bundesligisten eingesetzt.

“Ich freue mich sehr, meinen ersten Vertrag beim SC Freiburg zu unterschreiben. Die harte Arbeit geht weiter”, schreibt Ogbus in den sozialen Medien zu seinem Wechsel. In der Swiss U18 Elite League kommt er in dieser Saison auf fünf Einsätze mit einem Tor.

aoe 22 Januar, 2022 15:46