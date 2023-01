Verletzungsschock bei GC kurz vor Rückrundenstart

Die Grasshoppers müssen unmittelbar vor dem Start in die Rückrunde einen grossen Schock verdauen: Mittelstürmer Francis Momoh fällt monatelang aus.

Wie die Zürcher mitteilen, hat sich der 21-jährige Nigerianer am rechten Knie verletzt und muss operiert werden. Momoh bestritt in der bisherigen Saison elf Super League-Spiele und erzielte dabei einen Treffer und steuerte vier Assists bei. Ob er in dieser Saison noch einmal zum Zug kommt, ist höchst ungewiss.

Francis Momoh muss sich aufgrund einer Knieverletzung einer Operation am rechten Knie unterziehen. Der 21-jährige Nigerianer wird demnächst operiert und somit monatelang ausfallen.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 20, 2023

psc 20 Januar, 2023 09:52