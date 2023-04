YB vergibt ersten Matchball zum Meistertitel

Die Young Boys verlieren bei den Grasshoppers gleich mit 1:4 und nutzen ihren ersten Matchball für die vorzeitige Sicherung des Meistertitels nicht.

Die Gäste aus Bern zeigen sich in allen Spielphasen schwach. Frappant ist vor allem der Schlendrian, der in der Abwehr Einzug hält. Etwas, das die bisherige YB-Saison keinesfalls geprägt hat. Auf der Gegenseite zeigt GC eine der stärksten Saisonleistungen überhaupt. Ohne grossen Druck spielt die Mannschaft von Giorgio Contini befreit auf und siegt absolut verdient. Besonders hervortun können sich der zwischenzeitlich bereits aussortierte Stürmer Shkelqim Demhasaj (1 Tor, 1 Assist) und Doppeltorschütze Petar Pusic.

Durch den eher unerwarteten Sieg rücken die Zürcher an die Europacup-Plätze heran. YB seinerseits könnte bei einer Luzerner Niederlage am Donnerstag auf dem Sofa Meister werden. Sollten die Innerschweizer gewinnen, könnte YB am kommenden Sonntag gegen eben jenen FCL im Wankdorf im Meisterrennen alles klarmachen.

psc 25 April, 2023 22:22