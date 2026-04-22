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Zum Sammeln von Daten

KI hält in den Schweizer Fussballstadien Einzug

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 09:24
KI hält in den Schweizer Fussballstadien Einzug

Die Swiss Football League und und das Unternehmen Genius Sports gehen eine mehrjährige Technologie- und KI-Partnerschaft ein, wie die Liga am Mittwoch mitteilt.

Dies hat zur Folge, dass in den Stadien der Super League und Challenge League künftig fortschrittliche Tracking- und Performance-Technologien zum Zug kommen. Die SFL gliedert sich dabei an eine bereits bestehende Innovationspartnerschaft zwischen Genius Sports und den European Leagues an.

Ab der Saison 2026/27 wird die Daten- und KI-Plattform GeniusIQ somit in allen Stadien der beiden höchsten Schweizer Ligen zur Anwendung kommen. Trainer und Analysten erhalten Zugang zu den getrackten Daten und können damit arbeiten.

Es werden auch die Voraussetzungen für weitere Entwicklungen, wie erweiterte Übertragungen oder die Einführung der halbautomatischen Abseitstechnologie geschaffen.

«Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Datenbasis im Schweizer Profifussball», sagt SFL-CEO Claudius Schäfer. Er führt aus: «Indem wir unseren Klubs Positionsdaten, Ereignisdaten und Videofeeds zur Verfügung stellen, ermöglichen wir eine vertiefte Spielanalyse und unterstützen fundierte sportliche Entscheidungen.»

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