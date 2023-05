Lausanne-Sport folgt Yverdon in die Super League

Der FC Lausanne-Sport macht die Rückkehr in die Super League perfekt. Stadtrivale FC Stade-Lausanne-Ouchy hat die Möglichkeit, über die Barrage nachzuziehen.

Das Waadtland bebt! Nachdem vor wenigen Tagen Yverdon Sport den Aufstieg in die Super League nach 17 Jahren Abstinenz perfekt gemacht hatte, zog der FC Lausanne-Sport an diesem Samstag nach.

Ein 2:2-Remis in Aarau war für das Team von Trainer Ludovic Magnin ausreichend, um in der kommenden Saison seinen Fans wieder erstklassigen Fussball bieten zu können. Lausanne-Sport realisierte damit den Aufstieg nach drei Jahren in der Challenge League.

Innerhalb der Stadtgrenze wurde ebenfalls gejubelt. Zwar noch nicht so dermassen ausgelassen. Die Freude war dennoch gegeben. Der FC Stade-Lausanne-Ouchy fertigte Bellinzona mit 6:0 ab und sicherte sich dadurch Tabellenplatz 3, der die Barrage bedeutet. Neuchâtel Xamax muss in die Barrage gegen den Abstieg.

Wer wird Barrage-Gegner von Lausanne-Ouchy?

Gegen wen Lausanne-Ouchy in zwei Ausscheidungsspielen antreten wird, ist noch offen – und wird sich am Montag entscheiden. Dann steht das nächste Herzschlagfinale bevor.

Der Tabellenvorletzte in der Super League Winterthur spielt beim Meister YB. Winti hat vor dem letzten Spieltag einen Punkt Vorsprung auf den Letzten Sion, der in St. Gallen antritt.

