Lugano schlägt St. Gallen knapp mit 1:0

Der FC Lugano schlägt den FC St. Gallen am Sonntag in der Super League knapp mit einem 1:0.

Ein gelungener Arbeitstag war es für den FC Lugano, der sich am Sonntag mit einem 1:0 gegen den FC St. Gallen durchsetzte. Die Hausherren hatten zwar mehr Spielanteile, jedoch gelang Mijat Maric in der 85. Spielminute der Siegtreffer für die Gäste aus Lugano. Boubacar Traoré sah derweil in der 72. Spielminute die Rote Karte.

adk 24 Januar, 2021 18:01