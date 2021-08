Luzern und Lausanne-Sport trennen sich Remis

Kein Sieger in der 5. Runde der Super League zwischen dem FC Luzern und dem FC Lausanne-Sport. Die Sonntagspartie endet 1:1.

Remis in Luzern: Obwohl die Hausherren die spielbestimmendere Mannschaft waren, gelang den Luzernern gegen Lausanne-Sport am Sonntag nicht der Sieg. Die Gäste gingen sogar durch Elton Monteiro in der 27. Spielminute in Führung, traf Silvan Sidler für den FC Luzern in der 62. Spielminute zum 1:1.

adk 29 August, 2021 16:10