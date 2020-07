Mario Gavranovic kehrt (noch) nicht in die Schweiz zurück

Nati-Stürmer Mario Gavranovic ist auf Klubsuche. Einen Wechsel in die Super League schliesst er allerdings aus.

Der 30-Jährige will nach Vertragsende bei Dinamo Zagreb, wo er sich Ende Juni verabschiedet hat, noch nicht in die Schweiz zurückkehren, wie er “Blick” bestätigt: “Ich würde gerne meine Karriere in der Schweiz beenden. Aber dafür ist es jetzt noch zu früh. Ein weiterer Klub im Ausland würde mich reizen”, so Gavranovic.

Derzeit weilt er mit seiner Familie ein paar Tage in Frankreich. Wenn die verschiedenen Ligen fertig gespielt sind, will er sehen, wo es weitergeht. Einige Anfragen hätte es schon gegeben, “da war aber nichts dabei, was wirklich gepasst hätte.”

Ein grosses Ziel des Tessiners mit kroatischen Wurzeln ist die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr. Deshalb ist regelmässige Spielpraxis eines der wichtigsten Kriterien bei der Klubwahl.

psc 9 Juli, 2020 14:06