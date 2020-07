Unsicherheiten nach Corona-Fall bei Xamax

Am Dienstagabend hat auch Xamax einen Corona-Fall gemeldet. Der weitere Spielbetrieb steht auf der Kippe.

Nur wenige Stunden zuvor hat die Swiss Football League den überarbeiteten Spielplan nach den positiven Fällen beim FCZ und GC veröffentlicht. Dieser könnte aber bereits wieder Makulatur sein. Bei den Neuenburgern gibt es ebenfalls einen Corona-Fall. Der betroffene Spieler soll in den Spielen gegen den FCZ und Thun nicht im Aufgebot gestanden haben, hat allerdings mit der Mannschaft trainiert.

Der Neuenburger Kantonsarzt informiert voraussichtlich noch am Mittwochmorgen über das weitere Vorgehen. Möglich, dass auch Xamax in eine Quarantäne gehen muss. Am Abend stünde eigentlich das Spiel gegen Sion an. Sollte es abgesagt werden, gäbe es grosse Terminprobleme. Xamax ist nämlich bereits im Rückstand.

psc 15 Juli, 2020 09:36