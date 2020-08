Xamax verpflichtet Stürmer aus 4. französischer Liga

Super Leauge-Absteiger Neuchâtel Xamax verstärkt sich für die Mission Wiederaufstieg mit Stürmer Louis Mafouta.

Wie die Neuenburger am Samstagabend verkündeten, kommt Louis Mafouta vom französischen Viertligisten FC Grasse und erhält bei Xamax einen Zweijahres-Vertrag. Der 26 Jahre alte Nationalstürmer der Zentralafrikanischen Republik erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in 24 Ligaspielen 18 Treffer und wird fortan bei Xamax mit der Rückennummer 18 auflaufen.

adk 23 August, 2020 17:10