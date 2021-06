Öffnung: Schweizer Fussballstadien können wieder voll besetzt werden

Die Profi-Fussballklubs der Schweiz atmen auf: Bereits ab dem kommenden Wochenende können Stadien thereoretisch wieder voll besetzt werden.

Voraussetzung dafür ist, dass alle Zuschauer ein Covid-Zertifikat vorweisen könnnen, also entweder genesen, geimpft oder getestet sind. Grossveranstaltungen sind dann wieder ohne Kapazitätsbeschränkungen möglich, wie der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden hat. Die Zertifikate müssen beim Eingang kontrolliert werden, ausserdem müssen die Kantone weiterhin alle Veranstaltungen genehmigen. Die Maskenpflicht im Freien ist aufgehoben, die Zuschauer können auf ihren Plätzen in Fussballstadien also auf die Maske verzichten.

Für die Fussballklubs und auch sonstige Veranstalter von Grossanlässen ist dieser Entscheid von enormer Bedeutung. Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat sind draussen auf zwei Drittel der Kapazität, maximal aber 1’000 Zuschauer beschränkt.

psc 23 Juni, 2021 14:18