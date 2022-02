Neuer Schweizer Rekord für Transfers in die Big 5-Ligen

Ganze elf Spieler haben in diesem Winter den Weg von einem Schweizer Klub in eine der fünf grossen europäischen Ligen geschafft. So viele wie noch nie zuvor in einem Wintertransferfenster.

Die Swiss Football League liefert die entsprechende Statistik. Der bisherige Bestwert stammt aus der Saison 2011/12. Damals fanden im Winter neun Spieler aus den Schweizer Topligen den den Weg in die Big Five. Jetzt sind es also sogar elf. Darunter mit Ex-Xamax-Torjäger Louis Mafouta (zum FC Metz) sogar ein Akteur aus der Challenge League.

Die meisten Spieler in die Topligen verkaufen konnte der FC Basel mit deren vier: Arthur Cabral zur Fiorentina, Edon Zhegrova zum OSC Lille, Afimico Pululu zu Greuther Fürth und Eray Cömert nach Valencia. Dahinter figuriert der Schweizer Meister YB mit drei Spielern: Michel Aebischer nach Bologna, Silvan Hefti zum FC Genua und Jean-Pierre Nsame nach Venezia.

GC (Toti Gomes zu Wolverhampton), Servette (Grejohn Kyei zu Clermont) und Lausanne-Sport (Gabriel Barès nach Montpellier) haben jeweils einen Profi in eine Topliga manövriert.

Die Super League wird ihrem Ruf als Ausbildungsliga also gerecht und zeigt, dass sie Qualität hervorbringt.

📰 Rekord an Wintertransfers in Europas 5 grosse Ligen

➡️ Der ganze Artikel dazu auf https://t.co/ZYp5dMFjly

–

📰 Record de transferts en hiver vers les «Big-5»

➡️ L'article complet sur https://t.co/ZYp5dMFjly pic.twitter.com/rs5QulIG8g — Swiss Football League (@News_SFL) February 3, 2022

psc 3 Februar, 2022 16:05