Clichy hält sich bei Servette fit

Der Servette FC hat für die nächste Zeit einen prominenten Trainingsgast. Der frühere Premier-League-Star Gael Clichy hält sich bei den Grenats fit.

Es wurde nicht schlecht gestaunt, als plötzlich Gael Clichy seine Runden auf dem Trainingsplatz des Servette FC drehte. Der frühere französische Nationalspieler (20 A-Einsätze) ist nach seinem Vertragsende bei Basaksehir Anfang Juli vereinslos und vor Kurzem mit Kind und Kegel an den Genfer See gezogen.

“Ich danke dem FC Servette für den Empfang und die Möglichkeit, mich in einer wettbewerbsfähigen Gruppe in Form zu halten und gleichzeitig meiner Familie in Genf nahe zu sein”, sagt Clichy. Wie lange sich der 35-Jährige bei den Grenats fit hält, ist nicht bekannt.

Clichy wird aufgrund seiner Erfahrung in jedem Fall die Trainingsqualität steigern. Der linke Aussenverteidiger kommt in seiner Karriere für den FC Arsenal und Manchester City auf zusammengerechnet 467 Pflichtspiele. Mit beiden Klubs nahm er regelmässig an der Champions League teil und wurde überdies dreimal Englischer Meister.

L’ex-international français, 𝙂𝙖𝙚̈𝙡 𝘾𝙡𝙞𝙘𝙝𝙮

sans club depuis son départ de l’Istanbul Basaksehir cet été, s’entraine depuis une semaine avec le Servette FC. Plus d'infos 👉 https://t.co/OeOsDKTIaz pic.twitter.com/FyxRDL7GG9 — Servette FC (@ServetteFC) November 13, 2020

aoe 14 November, 2020 11:33