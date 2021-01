Mehrere Corona-Fälle: Servette in Quarantäne

Das Coronavirus legt den Servette FC lahm. Der kompletten Mannschaft inklusive Staff ist mit sofortiger Wirkung Quarantäne verordnet worden.

Der Servette FC ist von mehreren positiven Corona-Fällen betroffen. Auf Anordnung des Genfer Kantonsarztes befindet sich die ganze Mannschaft inklusive Trainerteam in häuslicher Isolation.

Die Grenats sind daher bis zum 26. Januar nicht spielberechtigt, weshalb der Klub mit dem Gesuch an die Swiss Football League herangetreten ist, das Spiel am 24. Januar gegen St. Gallen und am 28. Januar in Lugano zu verschieben. Eine Entscheidung hierüber steht noch aus.

