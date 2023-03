Perfekt: René Weiler wird neuer Servette-Trainer

Servette geht mit René Weiler als neuem Trainer in die kommende Saison.

Der 49-jährige Winterthurer übernimmt mit Beginn der nächsten Spielzeit, wie die Genfer am Montag mitteilen. Weiler unterschreibt für zwei Jahre mit Option für ein weiteres Jahr und folgt auf Alain Geiger, dessen auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wird.

Servette kennt Weiler aus seiner Zeit als Aktiver: Zwischen 1994 und 1996 lief er mehr als 40 Mal für die Genfer auf. Als Trainer sammelte er in der Super League bereits Erfahrungen beim FC Luzern. Zuletzt war er in Japan und davor auch in Ägypten sowie beim RSC Anderlecht und dem 1. FC Nürnberg als Trainer aktiv.

Servette teilt ausserdem mit, dass Thierry Regenass per 1. April neuer Präsident wird.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 Le Servette FC confiera les rênes de sa première équipe à René Weiler qui entrera en fonction dès la reprise de la saison 2023-2024. Thierry Regenass prend la présidence du club dès le 1er avril Infos 👉 https://t.co/zNvwhhDGo6 pic.twitter.com/KxqN81Olho — Servette FC (@ServetteFC) March 20, 2023

