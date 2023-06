Servette verabschiedet sich von gleich 6 Spielern

Servette verabschiedet sich von fünf Spielern mit auslaufenden Verträgen. Zudem wird Kevin Mbabu den Verein wieder verlassen.

Mortiz Bauer, Boris Cespedes, Gaël Clichy, Steven Deana und Théo Valls, deren Verträge allesamt Ende Juni auslaufen, werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Genfer spielen, wie der Klub am Freitag mitteilt. Auch für Kevin Mbabu ist die Zeit in Genf vorbei. Der Leih-Vertrag mit Fulham endet, eine Weiterbeschäftigung ist nicht vorgesehen.

Dafür hat sich der Vertrag von Stürmer Ronny Rodelin durch eine Klausel automatisch bis Juni 2024 verlängert.

