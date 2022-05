Servette-Präsident Pascal Besnard tritt zurück

Pascal Besnard tritt bei Servette nach zweieinhalb Jahren als Präsident zurück.

Der 59-jährige Genfer wird sein Mandat nicht über den 30. Juni 2022 hinaus ausführen. Dann endet dieses. Besnard betont, dass es trotz einem der geringsten Budgets in der Super League gelungen sei, Servette in der Liga zu etablieren. Dies sei vor allem auch ein Verdienst des Generaldirektor und des Sportchefs Philippe Senderos. Es sei auch gelungen, eigenen Talente in die Profimannschaft zu integrieren.

Communiqué du Président du Servette Football Club 1890 SA, Pascal Besnard 👉 https://t.co/lZyasVNYkK pic.twitter.com/ewSPOAFyhb — Servette FC (@ServetteFC) May 24, 2022

psc 24 Mai, 2022 16:22