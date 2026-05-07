Servette schickt seinen Chefscout Yoan Loche in die Wüste

Servette gibt die sofortige Trennung von seinem langjährigen Chefscout und Mitarbeiter Yoan Loche bekannt.

Der 47-jährige Franzose war seit 2018 bei den Genfern engagiert und hat beim Super League-Klub seither verschiedene Posten bekleidet. Seit 2021 trug er die Hauptverantwortung für das Scouting und das Transferwesen bei den Profis und auch in der Nachwuchsakademie. Möglicherweise als Folge der schwachen aktuellen Saison beendet Servette nun die Zusammenarbeit mit Loche.

Ihm wird vom Klub insbesondere für die Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen gedankt. Wo es für Loche nun weitergeht und wer bei Servette neu zum Scouting-Team stösst bzw. wie die Kompetenzen neu verteilt werden, kommunizieren die Genfer vorerst noch nicht.