Yoan Severin verlängert bei Servette

Abwehrspieler Yoan Severin verlängert seinen Vertrag bei Servette um zwei weitere Jahre bis 2023.

Der 24-Jährige Franzose hat sich zuletzt als Innenverteidiger bei den Genfern etabliert und stand in der Super League seit Anfang Dezember stets in der Startformation. Auch in den kommenden Jahren soll Severin ein Eckpfeiler der Romands bleiben. Zum Verein stiess er im Sommer 2018 aus Belgien.

𝐘𝐨𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐅𝐂 ! ✍️ Le défenseur servettien prolonge son contrat de deux ans et est désormais lié au Servette FC jusqu'en 2023 💪 Plus d'infos 👉 https://t.co/IwvVIMPBqZ#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/43vixDF2JA — Servette FC (@ServetteFC) February 3, 2021

psc 3 Februar, 2021 14:21