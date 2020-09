SFL hat Schutz- und Hygienekonzept überarbeitet

Die Swiss Football League hat das Schutzkonzept für den Spielbetrieb in der neuen Saison überarbeitet und den Klubs einen Leitfaden an die Hand gegeben.

Ab dem 1. Oktober sind Spiele wieder vor mehr als 1’000 Zuschauern möglich. Es gibt einige klare medizinische und organisatorische Vorgaben. Dazu gehören die generelle Maskenpflicht in allen Stadionbereichen, die Schliessung der Gästefansektoren in beiden Ligen sowie der temporäre Verzicht auf Stehplätze in der Raiffeisen Super League.

Die Verantwortung für die Umsetzung der im vorliegenden SFL-Schutzkonzept festgelegten Vorgaben liegt bei den SFL-Klubs. Die Nichteinhaltung der Schutzmassnahmen kann Disziplinarmassnahmen nach sich ziehen. Deshalb wurden zusätzlich die Kontrolle der Einhaltung der Massnahmen und die Ahndung von Regelverstössen ins Konzept aufgenommen.

Gleichzeitig erarbeitete die Swiss Football League einen “Leitfaden für die Stadionschutzkonzepte der SFL-Klubs”. Dieses Dokument soll die Veranstalter mit konkreten Empfehlungen und einer Checkliste bei der Erstellung des klubeigenen Stadionschutzkonzepts für Meisterschaftsspiele mit Zuschauern ab der neuen Saison 2020/21 unterstützen und bei auftretenden Fragen mögliche Lösungsansätze aufzeigen.

In ihren individuellen Konzepten regeln die Klubs die An- und Abreise der Fans, die Lenkung der Personenflüsse vor, während und nach der Veranstaltung, organisatorische Abläufe im Stadion wie Eingangskontrolle und Auslass, Massnahmen zur Rückverfolgung der anwesenden Personen sowie die Organisation von Verpflegung und Hospitality.

Die maximale Zuschauerkapazität schliesslich legt die zuständige Bewilligungsbehörde des Kantons zusammen mit dem Klub in Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, des im Einzelfall vorliegenden Stadionschutzkonzepts und der epidemiologischen Lage fest.

😷📝 Überarbeitetes SFL-Schutzkonzept und Leitfaden zuhanden der Klubs.

ℹ️ Mehr Informationen dazu auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/tWKcraF978 — Swiss Football League (@News_SFL) September 8, 2020

psc 8 September, 2020 10:03