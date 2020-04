SFL hält fest: Schweizer Klubs brauchen Hilfe vom Bund

Die Swiss Football League wartet mit dem Entscheid, ob der Spielbetrieb in der Super und Challenge League wieder aufgenommen wird, noch zu.

An einer Telefonkonferenz hat das Komitee der SFL entschieden, noch keinen Zeitpunkt festzulegen, an dem die Ligen wieder gestartet werden sollen. Der Bundesrat hat in seiner Erklärung vom Mittwoch festgehalten, dass Geisterspiele in den Profiligen ab dem 8. Juni wieder möglich wäre. Der Trainingsbetrieb, auch mit Körperkontakt, könnte am 11. Mai wieder aufgenommen werden.

Für die SFL und ihre Klubs stellen sich für eine Fortsetzung des Ligabetriebs aber nicht nur organisatorische, sondern vor allem auch wirtschaftliche Fragen. Bei der Finanzierung der Periode mit fehlenden Einnahmen seien die Klubs auch auf Unterstützung des Bundes angewiesen, heisst es in einem Statement der Liga.

Das Komitee bekräftigt aber die grundsätzliche Absicht, am 8. Juni mit dem Ligabetrieb fortzufahren. In den kommenden Tagen wird es einen engen Austausch mit den Klubs und den Behörden geben, ehe eine Entscheidung gefällt wird.

psc 30 April, 2020 18:35