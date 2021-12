SFL verschärft Corona-Schutzkonzept: Keine Gästefans bis Ende Jahr

Die Swiss Football League verschärft die Massnahmen gegen Corona und lässt für die verbleibenden zwei Spielrunden keine Gästefans mehr in Schweizer Stadien zu.

Die Massnahme tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Dabei gehe es darum die epidemiologische Lage zu berücksichtigen. Weitere Verschärfungen sind möglich. So werde beispielsweise darüber diskutiert, 2G einzuführen, wodurch in den Stadien nur noch geimpfte bzw. genesene Zuschauer zugelassen wären. Kapazitätsbeschränkungen dagegen würden Klubs aus Sicht der SFL wirtschaftlich in grösste Bedrängnis bringen und wären auch aus gesellschaftlichen Gründen nur als Ultimo Ratio von Bund oder Kanton zu verfügen.

Bei der beschlossenen Verschärfung des Schutzkonzepts handelt es sich um eine kurzfristige Massnahme. Das Komitee der SFL wird in der Winterpause die epidemiologische Lage im Detail verfolgen und steht in engem Kontakt mit den Behörden.

ℹ️ Verschärfung des Schutzkonzepts – Keine Gästefans bis Ende 2021

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/qs9rNYrTFt

–

ℹ️ Renforcement du concept de protection – Pas de supporters visiteurs jusqu'à fin 2021

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/qs9rNYrTFt pic.twitter.com/J6WoYZoZzc — Swiss Football League (@News_SFL) December 8, 2021

8 Dezember, 2021