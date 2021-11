Sieg dank Eigentor! Lausanne gewinnt ganz knapp in St. Gallen

Der FC Lausanne-Sport meistert die 14. Runde in der Super League erfolgreich. Auswärts beim FC St. Gallen gibt es einen knappen 1:0-Erfolg.

Am Ende war es ein Sieg, der für den FC Lausanne-Sport aufgrund eines Eigentors zustande kam. In der 12. Spielminute beförderte St. Gallens Musah Nuhu die Kugel ins eigene Tor und sorgte somit für die Führung der Gäste. Obwohl die Hausherren mit 60 zu 40 Prozent mehr Ballbesitz hatten, wiesen die Gäste jedoch mit 16 zu 10 mehr Schüsse auf. Am Ergebnis wurde auch im weitern Spielverlauf nichts mehr geändert. Es blieb beim 1:0 für den FC Lausanne-Sport.

adk 21 November, 2021 16:20