Sion beantragt Untersuchung gegen Swiss Football League

Wegen der Fortsetzung des Spielbetriebs in der Super League beantragt der FC Sion bei der Wettbewerbskommission (Weko) die Eröffnung einer Untersuchung gegen die Swiss Football League.

Dies teilt die Liga am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Unmittelbar nach der Entscheidung über eine Fortsetzung des Ligabetriebs an der ausserordentlichen Generalversammlung der SFL am vergangenen Freitag, gelangte der FC Sion demnach mit zwei Anträgen an die Weko. Der Klub fordert eine Untersuchung gegen die SFL wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Zudem soll mittels einer provisorischen Verfügung die Wiederaufnahme der Meisterschaft 2019/20 untersagt werden.

Die SFL wird zu den beiden Anträgen innert der von der Weko gesetzten Frist eine Stellungnahme einreichen und mit aller Klarheit ihre Position darlegen.

psc 3 Juni, 2020 18:56